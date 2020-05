La Juventus non ha mai smesso di pensare a Mauro Icardi per il proprio attacco: Paratici è pronto ad offrire all’Inter il centrocampista bianconero.

Il prossimo mercato sarà caratterizzato da una minor capacità delle squadre a livello di liquidità: la Juventus ha intenzione di aggirare l’ostacolo in maniera creativa, attraverso scambi e prestiti a lungo termine. Una visione sviscerata nei dettagli da Fabio Paratici, nella quale ci sarà spazio anche per delle opportunità di mercato. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Mauro Icardi: l’attaccante argentino, da sempre ritenuto interessante dai bianconeri, probabilmente non verrà riscattato dal PSG ed a fine stagione rientrerà all’Inter. Icardi, però, non è più il benvenuto a Milano e, in caso di ritorno, sarà messo immediatamente sul mercato. La Juventus, che è alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco, rimarrebbe fra le prime candidate per acquistare l’argentino: con soli 27 anni, l’ex capitano nerazzurro, è fra i migliori attaccanti sul mercato.

Calciomercato Inter, la Juventus vuole Icardi e offre Rabiot | Nodo ingaggio

L’acquisto di un grande attaccante sembra essere una questione improrogabile per la Juventus e Icardi potrebbe essere il profilo giusto. Il problema maggiore per i bianconeri è la richiesta importante dell’Inter per l’argentino: nel prossimo mercato la liquidità sarà ridotta ai minimi termini. Per questo motivo Paratici avrebbe intenzione di inserire una contropartita tecnica per abbassare il conguaglio economico da versare ai nerazzurri. Il ds bianconero vorrebbe inserire Adrien Rabiot nell’operazione: il centrocampista francese, prima di scegliere la Juventus, è stato uno degli obiettivi di Marotta per il centrocampo dell’Inter.

Anche Antonio Conte ha sempre apprezzato Rabiot come calciatore e, nonostante le difficoltà evidenziate in bianconero, potrebbe provare a rilanciarlo in nerazzurro. Il nodo principale dell’operazione, in questo caso, sarebbe relativo all’ingaggio percepito dal centrocampista francese alla Juventus: 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra troppo alta per il monte ingaggi dell’Inter, che quindi chiederebbe al giocatore di abbassare le proprie pretese. La mamma-agente di Rabiot potrebbe decidere di portare il ragazzo via da Torino la prossima estate, per cercare di recuperare lo smalto di un tempo, anche a costo di ricevere uno stipendio più basso. Se il nodo ingaggio dovesse essere sciolto, ecco allora che la Juventus tornerebbe ad essere l’indiziata principale come futura squadra di Icardi.

