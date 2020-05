Calciomercato, clamoroso retroscena: ”Verratti all’Inter per 5 milioni”

Spunta un retroscena che avrebbe potuto cambiare gli ultimi anni dell’Inter. Marco Verratti è stato a un passo dei nerazzurri per una cifra clamorosa

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da ormai più di due mesi e le varie squadre stanno sfruttando queste settimane per programmare i possibili acquisti della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: De Sciglio piace e molto al Barcellona!

Per quanto riguarda i calciatori, gli ex giocatori o gli addetti ai lavori il tempo sta passando diversamente: in tanti stanno rilasciando interviste o trasmettendo delle dirette attraverso i social per passare del tempo con i tifosi e rivivere le emozioni passate. Sono ormai tantissimi gli aneddoti o i retroscena che stanno uscendo in questi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, fuga dalla Juventus | Si è offerto al Barcellona!

Calciomercato Inter, retroscena di Bagni: “Verratti fu a un passo dall’Inter per 5 milioni di euro!”

Un nuovo retroscena di mercato è stato raccontato attraverso le pagine del Corriere dello Sport dal dirigente Salvatore Bagni. L’ex calciatore ha svelato che c’è stata una trattativa in passato per portare Verratti all’Inter, ma poi sfumò tutto quando ormai l’affare era ai dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto del Real | Anche James nell’operazione!

“Mancò il coraggio all’Inter per acquistare Verratti prima della sua esplosione con mister Zeman. Il Pescara mi spinse a cercare estimatori per quella mezzala, se non ricordo male ne parlai con Peppe De Cecco e il direttore generale Lucchesi. Dissi a Massimo Moratti solo tre parole: presidente lo prenda. C’era anche l’accordo per il trasferimento a cinque milioni di euro“.

La frenata improvvisa: “La mattina dopo lo staff tecnico consigliò di aspettare o continuare a trattare perché ritenevano il prezzo troppo alto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Lotito trema | Assalto a Inzaghi

Calciomercato Milan, addio Ibra | Nuova sfida per lo svedese