Calciomercato Inter e Juventus, indizio su Milinkovic-Savic | Sostituto dalla Spagna

Inter e Juventus osservano da lontano Sergej Milinkovic-Savic. Intanto la Lazio pensa all’eventuale sostituto che potrebbe arrivare dalla Spagna.

Le big italiane sono divise tra il finale della stagione attualmente sospeso e il lavoro in vista della prossima. Juventus e Inter vanno a caccia di un nuovo centrocampista, mentre la Lazio di Simone Inzaghi dovrà eventualmente prendere atto delle decisioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello serbo dei biancocelesti piace proprio a bianconeri e nerazzurri, che nelle ultime sessioni di calciomercato lo hanno tenuto d’occhio. Lotito ha però sempre resistito alla avance, anche e soprattutto dall’estero, trattenendo il potente centrocampista che però potrebbe salutare la prossima estate. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso retroscena: ”Verratti all’Inter per 5 milioni”

Calciomercato Inter e Juventus, intrigo Milinkovic-Savic: Lotito pensa a Rakitic

Come recentemente affermato dal ds Igli Tare, sarà lo stesso Milinkovic-Savic a decidere il suo futuro. La volontà del ragazzo, seguito da tutte le big, potrebbe infatti fare la differenza qualora decidesse di andar via in estate. In caso di cessione del proprio fenomeno però la Lazio non si farebbe trovare impreparata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi plusvalenza | Che scambio in Serie A

Stando a quanto sottolineato da ‘Il Tempo’ c’è un vecchio pallino di Tare che in estate potrebbe dire addio al Barcellona e che tornerebbe in auge: si tratta di Ivan Rakitic. Il suo contratto scade nel 2021 e il feeling con l’ambiente è in declino. In Spagna la favorita è il Siviglia ma non è da escludere che la società capitolina tenti l’assalto approfittando dei buoni rapporti con l’entourage del croato in uscita dal Barça.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, jolly Rabiot | Il rinforzo per Sarri arriva dalla Germania

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: De Sciglio piace e molto al Barcellona!