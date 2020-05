Dramma Atalanta, Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: un aneurisma lo porta via a 20 anni

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: dopo tre giorni di lotta, il giovanissimo centrocampista del Legnano in prestito dall’Atalanta, è morto nell’ospedale di Varese in seguito a un aneurisma

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Il giovanissimo centrocampista classe 2000 si è spento in seguito all’aneurisma che lo aveva colpito venerdì nella sua abitazione. Il ragazzo giocava nel Legnano, che ha dato la notizia ufficiale della tragedia, ed era in prestito dall’Atalanta, club nel quale era cresciuto fino ad arrivare alla Primavera. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze.