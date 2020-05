Le ultime news sulla Serie A mettono in evidenza il parere del Comitato tecnico scientifico in merito alla ripresa del massimo campionato italiano

Gli allenamenti collettivi per quanto riguarda le squadre di Serie A dovrebbero riprendere il 18 maggio. A tal proposito l’agenzia ‘Ansa’ ha svelato le modifiche al protocollo attuate dal Comitato tecnico scientifico legato all’attuale Governo: in pratica in caso di giocatore positivo tutta la squadra andrà in quarantena, una decisione che – se confermata – renderebbe davvero complicatissimo se non impossibile la ripresa del calcio in questa stagione. Inoltre le misure previste dal protocollo saranno, come in realtà già preventivato, sotto la diretta responsabilità del medico sociale.

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti – le dichiarazioni congiunte del Ministro dello Sport Spadafora e della Salute Speranza – Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.