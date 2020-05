Serie A, ripresa allenamenti di squadra | Il CTS rinvia la decisione

Ancora nessuna decisione presa: il Comitato tecnico scientifico del Governo ha rinviato a domani la scelta riguardo il via libera o meno alla ripresa degli allenamenti collettivi.

Era prevista per oggi la decisione in merito agli allenamenti collettivi, ulteriore passo verso la ripartenza del movimento calcio in Italia. Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi oggi per deliberare, ha però rinviato probabilmente a domani la conclusione dell’esame che porterà alla decisione riguardo il via libera o meno alla ripresa degli allenamenti in forma collettiva delle squadre.

