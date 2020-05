Champions League, l’Uefa smentisce la data di Juventus-Lione

La UEFA ha voluto fare chiarezza sulle parole di Aulas relative al recupero di Juventus-Lione: “Nulla è ancora deciso per la Champions League”.

Rimane ancora aperto il destino della gara di Champions League fra Juventus e Lione: dopo le dichiarazioni di Aulas di ieri, la UEFA ha voluto fare chiarezza. Il presidente dell’OL aveva annunciato che il recupero dell’ottavo di finale verrà recuperato il prossimo 7 agosto a Torino, a porte chiuse. Un portavoce della UEFA, invece, ai microfoni della ‘DPA’ ha smentito: “Nulla è stato ancora deciso per il momento, niente di niente”.

Champions League, Juventus-Lione | L’Uefa smentisce Aulas

Il presidente del Lione nella giornata di ieri aveva rivelato la data del recupero di Champions League con la Juventus: il match si giocherà il prossimo 7 agosto ed il teatro della sfida sarà l’Allianz Stadium a porte chiuse. Non si è fatta attendere la smentita ufficiale da parte della Uefa, che oggi tramite un suo portavoce ha voluto ribadire con forza che nulla è ancora deciso per quanto riguarda i calendari della Champions League. Come per tutte le altre partite, anche l’ottavo di finale tra i bianconeri ed il club transalpino non ha ancora una data ufficiale. In queste settimane la Uefa sta discutendo riguardo a diverse date possibili, ma nessuna di queste è stata ancora fissata in maniera definitiva.

In seguito alla smentita della Uefa, anche il Lione ha rilasciato un comunicato stampa: “L’OL precisa che la data del match fra Juventus e Lione, valida per la fase ad eliminazione diretta della Champions League, non è stata ancora stabilita contrariamente a quanto indicato. La data della partita verrà annunciata a breve dalla Uefa. Tuttavia, il Lione si rammarica di dover giocare con una preparazione diversa rispetto agli avversari, che hanno già iniziato gli allenamenti”.

