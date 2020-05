I calciatori della Juventus si apprestano a tornare a Torino in attesa di riprendere gli allenamenti: due giocatori però, hanno scelto di non tornare

La Serie A continua a lavorare per seguire le orme della Bundesliga e tornare in campo il prima possibile. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la decisione finale sul campionato. Nel frattempo i club italiani tornano ad allenarsi, ma solo individualmente. La Juventus inizia a riaccogliere i calciatori che erano volati all’estero e che ora sono tornati per la ripresa degli allenamenti. All’appello però, mancano due giocatori che hanno scelto di non rientrare.

Coronavirus, problemi in casa Juventus: Higuain e Rabiot scelgono di non tornare a Torino

Il mondo del calcio italiano sta affrontando una situazione mai vista dal dopo guerra ad oggi. Il Coronavirus ha portato innumerevoli problemi alla Serie A, tra la sospensione ed i guai finanziari. A piccoli passi però, l’Italia del calcio prova a ripartire. Le squadre italiane sono tornate in campo per gli allenamenti individuali, ma non tutte al completo. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in casa Juventus ci sarebbero due calciatori che avrebbero scelto di non rientrare alla Continassa al momento.

Il primo sarebbe Gonzalo Higuain, il cui caso può essere compreso a causa dei gravi problemi di salute della madre. Il secondo sarebbe Adrien Rabiot, che avrebbe deciso di rimanere in Francia ed allenarsi da solo. La scelta del francese sembrerebbe molto meno comprensibile e questo potrebbe incrinare definitivamente il rapporto con la società e portare all’addio, cosa che i bianconeri già stavano valutando.

