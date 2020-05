Calciomercato Milan, addio Ibra | Nuova sfida per lo svedese

Non solo l’emergenza Coronavirus che ha bloccato le varie competizioni, ma il Milan dovrà fare i conti con la situazione legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan non vede l’ora di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, pronto a tornare dalla Svezia dopo la quarantena trascorsa in patria. Il campione svedese, in scadenza di contratto a giugno 2020, dovrà decidere al meglio il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Juventus | ‘Caso’ sui rientri: mancano due giocatori

Calciomercato Milan, possibile futuro in Svezia per Ibra

Come svelato dal giornalista svedese di TV4, Petersson, ha svelato ai microfoni di “AFP” che se non dovesse rinnovare il suo contratto, potrebbe pensare di tornare a giocare in Svezia con il club di cui è azionista, l’Hammarby.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, big ai saluti | “Firmerà per quattro anni”

Champions, Juventus-Lione | Aulas ufficializza la data del recupero!

Atalanta, Andrea Rinaldi in condizioni critiche per un aneurisma celebrale | Era in prestito al Legnano