Calciomercato, fuga dalla Juventus | Si è offerto al Barcellona!

La Juventus potrebbe avere un problema interno: uno dei bianconeri non si trova bene con i compagni e si sarebbe offerto al Barcellona.

Nel prossimo mercato la Juventus avrà come obiettivo principale quello di rinforzare in maniera significativa il centrocampo. La mediana bianconera, da diversi anni, è il reparto che evidenzia le maggiori difficoltà e anche dopo l’arrivo di Sarri in panchina la musica non è cambiata. Pjanic non è riuscito a fare il salto di qualità richiestogli dal tecnico di Bagnoli, mentre l’impatto dei nuovi arrivati Ramsey e Rabiot è stato inconsistente. Negli ultimi giorni, uno dei centrocampisti bianconeri avrebbe esternato la propria insoddisfazione, insieme alla volontà di lasciare Torino al più presto.

Calciomercato Juventus, Rabiot vuole lasciare Torino | Sogna il Barcellona!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Adrien Rabiot avrebbe deciso di lasciare la Juventus in estate: il francese si sarebbe offerto al Barcellona. Fin dai tempi del PSG, il centrocampista classe ’95 ha sempre sognato di giocare in blaugrana. La corte feroce di Fabio Paratici ha portato Rabiot a propendere per la Juventus nella scorsa estate, ma l’amore sembra non essere mai sbocciato. Le presenze del francese in bianconero sono state sporadiche e, spesso, inconsistenti: una difficoltà di ambientamento che potrebbe spingere le due parti a separarsi dopo un solo anno.

La Juventus, però, non ha intenzione di regalare Rabiot: il francese ha un ingaggio di 7 milioni netti a Torino e Paratici vorrebbe riuscire a mettere a bilancio una plusvalenza. Per questo motivo i bianconeri valutano il centrocampista 25 milioni di euro. Il Barcellona, con Rakitic e Vidal sempre più in partenza, potrebbero decidere di affondare il colpo per Rabiot: anche i catalani hanno sempre seguito il centrocampista francese nel corso della sua carriera. In questo momento, poi, i club maggiormente interessati al bianconero arrivano dalla Premier League: con Everton e Manchester United a guidare la fila.

