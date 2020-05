La Juventus continua a lavorare per riportare in Italia un calciatore dalla Premier: possibile inserimento di una contropartita bianconera nell’affare

La Serie A prova a tornare in campo il prima possibile e nell’attesa i club italiani lavorano per la prossima sessione estiva di calciomercato. Tra gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione ci sarebbe anche un calciatore della Premier League, che i bianconeri vorrebbero riportare in Italia. Si pensa all’inserimento di un giocatore juventino nella trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, big ai saluti | ”Firmerà per quattro anni”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Rabiot può partire | ‘Asso’ per il colpo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, doppio affare in Serie A | Pronti 40 milioni

Calciomercato Juventus, colpo Jorginho: proposto Danilo come contropartita

La Juventus inizia a portarsi avanti con il lavoro mentre il campionato è ancora fermo e prova ad assicurarsi gli obiettivi di mercato, cercando di battere sul tempo la concorrenza. Nella lista degli acquisti di Fabio Paratici ci sarebbe anche il centrocampista del Chelsea, Jorginho. Il calciatore della nazionale italiana, dopo due anni in Premier League, potrebbe tornare in Serie A ritrovando il suo ex allenatore di cui resta un pupillo, Maurizio Sarri, ma questa volta alla Juventus. La richiesta dei ‘blues’ ammonterebbe a 40 milioni di euro, ma i bianconeri starebbero pensando all’inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo del centrocampista.

Ad essere inserito nella trattativa potrebbe essere Danilo, arrivato a Torino lo scorso anno nello scambio con il Manchester City che ha portato Joao Cancelo alla corte di Guardiola. Il brasiliano nelle sue 12 presenze, con un gol messo a segno, ha quasi sempre disputato ottime gare, ma i tanti infortuni preoccupano un po’. Vedremo se il terzino classe 1991 sarà la carta giusta per riportare Jorginho in Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, Juventus | ‘Caso’ sui rientri: mancano due giocatori