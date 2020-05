Passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare Pjanic dalla Juventus al Barcellona in estate: svelati i dettagli dell’accordo

La finestra estiva di calciomercato si avvicina e le squadre di Serie A sono già pronte ad assicurarsi i migliori giocatori in circolazione. La Juventus continua a lavorare alla trattativa con il Barcellona che porterebbe Miralem Pjanic in Liga, in cambio di una contropartita ancora da definire. In Spagna sono sempre più ottimisti sulla buona riuscita dell’operazione, in attesa della svolta decisiva.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, doppio affare in Serie A | Pronti 40 milioni

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘rottura’ col big | Tutti i dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Champions, Juventus-Lione | Aulas ufficializza la data del recupero

Calciomercato Juventus, Pjanic si avvicina al Barcellona: pronto un contratto quadriennale

La Juventus in estate potrebbe separarsi da uno dei suoi migliori giocatori a centrocampo, Miralem Pjanic. Il bosniaco infatti, sembrerebbe essere finito nelle grazie del Barcellona e quando un club come quello catalano chiama, è difficile dire di no. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, per l’ex Roma sarebbe già pronto un contratto di quattro anni con la società catalana ed il calciatore avrebbe già dato il benestare ai bianconeri per il trasferimento. Ora bisognerà capire in che modo si concretizzerà la trattativa e quali saranno i calciatori inseriti come contropartita dal Barcellona.

I due indiziati al momento rimangono Ivan Rakitic, centrocampista croato vicino alla rottura con il club e Arthur, calciatore brasiliano che sarebbe l’opzione preferita dai bianconeri. Le valutazioni dei calciatori a causa del momento economicamente difficile che il mondo del calcio sta vivendo, subiranno quasi sicuramente delle variazioni, abbassandosi un po’. Quindi bisognerà accordarsi anche su questo lato per effettuare lo scambio. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la buona riuscita dell’operazione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, beffa Milan | Affare fatto