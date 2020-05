Calciomercato Inter, assalto del Real | Anche James nell’operazione!

L’Inter in estate dovrà resistere all’assalto del Real Madrid per uno dei suoi pilastri: Zidane potrebbe avere la carta giusta per convincere i nerazzurri.

La prossima sessione di calciomercato si prospetta molto importante per l’Inter: Lautaro Martinez non è l’unico giocatore di Conte che ha catturato l’interesse delle big europee. Le grandi prestazioni di Skriniar, infatti, non sono passate inosservate. Il mercato dei difensori centrali è molto battuto: i grandi interpreti del ruolo sono pochi e la concorrenza è spietata. Ad aver messo Skriniar nel mirino, poi, ci sarebbe il Real Madrid: il club spagnolo potrebbe avere a disposizione la carta giusta per convincere i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Juve beffata | Il piano per il colpo

Calciomercato Inter, il Real vuole Skriniar | James Rodriguez la chiave

Le crescita di Skriniar con la maglia dell’Inter è stata straordinaria: il centrale slovacco, arrivato dalla Sampdoria, è diventato uno dei migliori centrali del mondo. Adesso, a soli 25 anni, è fra i difensori più corteggiati sul mercato. Come riportato da ‘DiarioGol’, il Real Madrid vorrebbe inserire James Rodriguez nell’offerta per Skriniar. Il trequartista colombiano è un profilo gradito da Antonio Conte e la valutazione di 40 milioni potrebbe permettere al Real di abbassare l’esborso economico per il difensore nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, trattativa Lautaro | Le parole dell’agente!

L’Inter per Skriniar vorrebbe almeno 50 milioni, una cifra importante, correlata al valore assunto dallo slovacco all’interno della compagine nerazzurra. In un mercato con una minore disponibilità economica, come quello che si prospetta in estate, l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe rivelarsi un elemento di fondamentale importanza. Con la cessione di Skriniar, Marotta potrebbe realizzare una grande plusvalenza e avere maggiore forza sul mercato.

Resistere alle lusinghe del Real Madrid non è mai semplice: gli spagnoli potrebbero offrire all’Inter James Rodriguez per arrivare a Skriniar!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, big ai saluti | “Firmerà per quattro anni”

Atalanta, Andrea Rinaldi in condizioni critiche per un aneurisma celebrale | Era in prestito al Legnano

Coronavirus, Juventus | ‘Caso’ sui rientri: mancano due giocatori