Continua l’inseguimento del Barcellona per l’acquisto dell’attaccante dell’Inter, ma i nerazzurri non ci stanno: dura risposta all’ultima offerta

L’Inter continua a resistere agli assalti del Barcellona per il tanto desiderato attaccante Lautaro Martinez. I catalani vorrebbero acquistare l’argentino come erede di Luis Suarez, ma fino ad ora le due parti sembrerebbero ancora lontane. Dalla Spagna arriva la notizia di una dura risposta della dirigenza nerazzurra all’ultima offerta avanzata dalla società blaugrana. Trattativa che si complica.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio di esterni col Milan | Lo scenario

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo a zero | Leonardo ‘beffa’ Marotta

Calciomercato Inter, si complica la trattativa con il Barcellona: dura risposta all’ultima offerta per Lautaro

Continua il tira e molla tra Inter e Barcellona per quanto riguarda la trattativa che vedrebbe come protagonista Lautaro Martinez. Il club catalano segue da tempo l’argentino e sembrerebbe disposto a tutto per assicurarselo. Ma nelle ultime ore le due parti sembrerebbero allontanarsi. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, l’Inter non avrebbe gradito l’ultima offerta presentata dai blaugrana per ‘el toro’, rispondendo duramente. “Ci prendete per matti o stupidi?”, questa sarebbe stata la risposta della dirigenza interista.

Il club spagnolo avrebbe messo sul piatto giocatori come Rafinha, Todibo e Semedo, ritenuti dalla squadra di Quique Setien come esuberi. Questo avrebbe fatto infuriare i nerazzurri, che avrebbero deciso di prendere una posizione precisa per lo svolgimento dell’affare. Le richieste dell’Inter ora sarebbero di 90 milioni cash più una contropartita che verrà scelta dai nerazzurri e non dal Barcellona. Una frattura nell’operazione che potrebbe essere decisiva e potrebbe far saltare la tanto prolungata trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, big offerto a Juventus e Inter