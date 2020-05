Calciomercato Inter, Juve beffata | Il piano per il colpo

Continua la lotta in Serie A per quanto riguarda l’acquisto di uno dei più talentuosi del momento. Nerazzurri pronti a battere la concorrenza

Nonostante il calcio sia fermo da ormai due mesi, è pronto a rinnovarsi il duello tra Juventus e Inter. Le due squadre hanno giocato sul campo per due volte in questa stagione, ma fuori dal rettangolo di gioco ci sono state molte sfide in più che riguardano il calciomercato.

Da quando Beppe Marotta si è separato da Fabio Paratici, i due hanno dimostrato di avere idee simili per tanti giocatori e per questo si sono già scontrati più volte. L’estate scorsa c’è stato il duello per Romelu Lukaku, poi quello per Dejan Kulusevski e infine per Christian Eriksen, ma potrebbe non finire qui.

Calciomercato Juventus e Inter, Tonali mostra un forte gradimento per i nerazzurri

Juventus e Inter sembrerebbero pronte a battagliare anche per acquistare un talento importante per il centrocampo. Il nome più ambito dalle due società sembrerebbe quello di Sandro Tonali del Brescia. Il presidente Cellino ha dichiarato che l’ultima parola sulla nuova squadra spetterà al calciatore stesso.

Su di lui c’è anche il pressing del Napoli mentre la Roma è un po’ più defilata. Dal Corriere dello Sport, però, si parla di una sorta di “sì” di Tonali per l’Inter: il calciatore classe 2000 avrebbe mostrato un “forte gradimento” per i nerazzurri. La ‘Beneamata’ potrebbe così provare a compiere un colpo in stile Barella, attraverso un prestito con obbligo di riscatto e un bonus in base alle presenze.

Sandro Tonali sarebbe soddisfatto di provare a lavorare con Antonio Conte, un tecnico sicuramente capace di valorizzare i calciatori a sua disposizione.

