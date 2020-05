Ore critiche per Andrea Rinaldi, giovane dell’Atalanta in prestito al Legnano, che lotta tra la vita e la morte per un aneurisma celebrale

Tragedia nel mondo del calcio. Andrea Rinaldi, giovane calciatore di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Legnano, è ricoverato in condizioni critiche a causa di un aneurisma celebrale. Il centrocampista, classe 2000, è stato colto da un malore nella serata di venerdì e trasportato d’urgenza nell’ospedale di Varese e le sue condizioni sono parse subito molto gravi.

Andrea Rinaldi in gravi condizioni: le parole del presidente del Legnano

A confermare, purtroppo, la notizia e a spiegare la situazione – come riportato da ‘Tuttosport’ – è stato anche Giovanni Munafò, presidente del Legnano. “E’ una situazione drammatica. Abbiamo subito appreso del malore di Andrea e siamo rimasti in costante contatto con la famiglia per avere continui aggiornamenti sulle sue condizioni. E’ un ragazzo d’oro, serio, tecnicamente dotato. E soprattutto si faceva voler bene da tutti. Con noi ha sempre dimostrato la massima serietà e non è mai mancato a un allenamento. Si è sempre comportato da vero professionista”, le parole del patron del club che milita in Serie B