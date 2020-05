Juventus, Balotelli risponde a Chiellini | Le dichiarazioni shock

Nella giornata di oggi hanno fatto discutere le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, che ha attaccato Mario Balotelli: l’attaccante del Brescia non ha tardato la risposta

Fanno decisamente discutere le dichiarazioni di Giorgio Chiellini nella sua biografia, soprattutto nella parte che riguarda Mario Balotelli e Felipe Melo. Sull’attuale attaccante del Brescia, il capitano della Juventus si è lasciato andare a un vero e proprio attacco frontale: “È una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi”.

Juventus, Balotelli risponde a Chiellini

Per questo Mario Balotelli non ha fatto attendere la sua risposta a Giorgio Chiellini. L’ex Inter e Milan ha affidato a Instagram la replica: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.

Chiellini, intervistato da ‘La Repubbilca’, oggi aveva rincarato la dose, senza intenzione di ritrattare la stoccata: “Confermo, ma non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò. Non sono il migliore amico di tutti, però loro (Balotelli e Felipe Melo, ndc) sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente. Una volta va bene, se è ricorrente no”.