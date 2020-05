Potrebbe esserci una grande svolta in chiave Champions League: Aulas ha ufficializzato la data del recupero di Juventus-Lione.

Anche la Champions League, dopo la Bundesliga, si appresterebbe a ripartire: come riporta l’Equipe’, il presidente Aulas avrebbe ufficializzato la data del recupero di Juventus-Lione. Dalla Francia, quindi, arriva un clamoroso colpo di scena: “La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, si giocherà a porte chiuse a Torino. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non verrà accolto, OL e PSG verranno massacrati da squadre con una migliore preparazione fisica”.

Champions League, svolta per Juventus-Lione | Spunta la data!

Dalla Francia arriva una clamorosa svolta in chiave Champions League: il presidente Aulas, infatti, ha rivelato la data del ritorno dell’ottavo di finale fra Juventus e Lione. Il match si dovrebbe giocare il prossimo 7 agosto a Torino, ovviamente a porte chiuse. La gara di andata si era conclusa col punteggio di 1-0 per il club transalpino: alla Juventus servirà una vittoria con almeno due goal di scarto per passare il turno. Non un’impresa semplice per la compagine di Sarri, che però potrebbe godere di un vantaggio non da poco. Il campionato francese, infatti, è stato interrotto in via definitiva e l’OL potrebbe presentarsi alla sfida senza aver giocato per quasi sei mesi.

Un vantaggio importante a livello atletico, dove la Juventus potrebbe avere un maggiore ritmo gara rispetto ai francesi. Tutto dipende, in ogni caso, anche dalla decisione che verrà presa dalla Serie A: se il destino del campionato italiano sarà analogo a quello transalpino, anche i bianconeri sarebbero in grande difficoltà. Intanto, la UEFA sembra avere le idee più chiare: se quanto anticipato dal presidente Aulas dovesse essere confermato, la Champions League si appresterebbe a ripartire.

Aulas svela i piani della UEFA: il recupero di Juventus-Lione si dovrebbe giocare il prossimo 7 agosto all’Allianz Stadium!

