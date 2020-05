Calciomercato, beffa Milan | Affare fatto!

Il Milan continua a cercare talenti per la prossima stagione. Nel mirino anche un giovane della Ligue 1: l’obiettivo sembrerebbe però essere sfumato

La Serie A continua a sperare di tornare in campo il prima possibile e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per prendere una decisione. Intanto il Milan si porta avanti con il lavoro cercando di assicurarsi nuovi talenti da inserire in rosa nella prossima stagione. Un calciatore finito nel mirino però, potrebbe essere soffiato da un top club d’Europa.

Calciomercato Milan, sfuma Simakan: è ad un passo dal Borussia Dortmund

La prossima estate potrebbe essere quella che porterà alla rivoluzione del Milan, che punterà a tornare ai vertici della Serie A. Nelle ultime settimane la dirigenza rossonera sembrerebbe aver messo gli occhi su Mohamed Simakan, calciatore dello Strasburgo. L’agente del calciatore, in esclusiva a ‘Calciomercato.it’, rivelò che l’Italia sarebbe una delle migliori scuole per un difensore e che Maldini è Maldini. Nelle ultime ore però, l’obiettivo rossonero sembrerebbe essere vicino a sfumare.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, il calciatore sarebbe molto vicino a raggiungere l’accordo con il Borussia Dortmund. Il trasferimento del difensore in Bundesliga potrebbe concretizzarsi sulla base di 12 milioni di euro che il club tedesco verserà nelle casse di quello francese. Si allontana così per la società milanista l’opportunità di assicurarsi un giovane talento difensivo su cui molti club europei avrebbero messo gli occhi. Il Borussia Dortmund in questo modo continuerebbe a confermarsi una squadra che punta molto sui giovani talenti.

