Ipotesi di un clamoroso scambio tra Juventus e Roma: Florenzi in uscita dai giallorossi, può arrivare in bianconero per De Sciglio.

A gennaio il suo addio alla Juventus sembrava essere davvero vicino. Il Paris Saint-Germain non sembra voler mollare la presa su Mattia De Sciglio, che potrebbe terminare alla fine della stagione la propria avventura in bianconero. Oltre al club transalpino non è però da escludere una pista italiana, con la Juventus che potrebbe intavolare un possibile scambio insieme alla Roma.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Higuain ancora in Europa | Super scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic ha detto sì | Scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Florenzi-De Sciglio

Mattia De Sciglio non risulta certamente essere nella lista degli incedibili di casa Juventus. Il Paris Saint-Germain, come detto, continua a seguire il terzino di scuola Milan, ma non è da escludere l’ipotesi di uno scambio sull’asse Roma-Torino. De Sciglio potrebbe infatti finire nella capitale e a fare il percorso inverso potrebbe essere Alessandro Florenzi.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Attualmente in prestito al Valencia, difficilmente resterà nel club spagnolo, che non pare essere intenzionato a riscattarlo. Florenzi tornerà dunque alla base, ma solo temporaneamente. La sua partenza da Roma è ormai certa e tanti sono i club interessati. C’è il Siviglia di Monchi, ma sono da tenere in considerazione anche Inter e Fiorentina. E poi i bianconeri, che potrebbero decidere di cogliere l’occasione proponendo uno scambio secco di cartellini con De Sciglio.

Entrambi i giocatori potrebbero costare 15 milioni di euro e fruttare una plusvalenza importante per i due club, che hanno eccellenti rapporti da tempo. Lo testimonia anche l’affare Spinazzola–Pellegrini portato a termine la scorsa estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Ronaldo e James insieme

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ‘snobbato’ | C’è il via libera!