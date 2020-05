Dopo una stagione sottotono, il centrocampista può subito dire addio alla Juventus. Ancelotti cerca il colpo per l’estate

Non è stata una grande annata per Adrien Rabiot, che è arrivato l’estate scorsa a parametro zero per provare a dare una svolta al centrocampo bianconero ma per ora il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Tutti vedono in lui delle qualità importanti ma in questa stagione è risultato più volte incerto e poco convinto nelle giocate.

Rabiot ha giocato diciassette partite in Serie A, tre gare in Coppa Italia e quattro in Champions League. Il classe 1995 non è quasi mai riuscito a incidere e per questo il tecnico Maurizio Sarri ha preferito più volte altri tipi di giocatori a metà campo.

Calciomercato Juventus, rottura con Rabiot: Ancelotti ci prova

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, si sarebbe rotto qualcosa tra Juventus e l’entourage di Rabiot. Non è da escludere che questa sia la prima e ultima stagione in bianconero per il centrocampista francese, anche se bisognerà prima vedere come si concluderà.

Intanto il bilancio della madre Veronique sembrerebbe negativo, per questo le varie proposte di addio potrebbero essere seriamente prese in considerazione. A gennaio c’è stato già qualche contatto e in estate potrebbe esserci l’assalto dalla Premier League. Manchester United ed Everton sarebbero interessate e Ancelotti ritiene che Rabiot sia il giocatore di cui ha bisogno per sistemare il centrocampo. A gennaio si era parlato di possibili offerte da 30 milioni di euro che, se diventassero ufficiali, difficilmente sarebbero rifiutate dalla Juventus.

Secondo il quotidiano italiano, è possibile anche che la madre di Rabiot riprenda i contatti con altre società. L’ostacolo al momento è rappresentato dall’elevato ingaggio non facile da gestire in questo momento di crisi.

