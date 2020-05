Calciomercato Juventus e Inter, futuro Chiesa | Svelato il suo futuro

Juventus e Inter sono già da tempo sulle tracce di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina ha rivelato il suo futuro ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”

Federico Chiesa pensa al presente, ma anche al futuro. Il giovane esterno della Nazionale italiana sarebbe finito nel mirino di Juventus e Inter già da tanti mesi. Il giocatore della Fiorentina ha svelato ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane. “Non ci sono trattative in corso. Ora c’è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e lui è sempre al mio fianco: è il mio assistente personale. Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di avere un agente”.

Calciomercato Juventus e Inter, Chiesa vuole restare

Così, dopo aver svelato di voler restare ancora alla Fiorentina, Chiesa ha parlato del suo presente: “Con il presidente, con Joe Barone e Pradè nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo. Mi sono concentrato soltanto sul presente, al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediati, il principale è la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà“. Infine, su una possibile chiamata di Juve e Inter ha aggiunto: “Voglio migliorarmi ancora, non solo dal punto di vista tecnico. Devo prima completarmi per compiere il salto di qualità. Sia Sousa che Pioli mi dicevano spesso che si gioca prima di tutto con la testa”.

