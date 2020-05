In casa Juventus tiene sempre banco il ‘caso’ Higuain. L’argentino è destinato all’addio nel prossimo calciomercato: possibile scambio con un top club straniero

Higuain dovrebbe tornare in Italia nel prossimo weekend. I prossimi mesi saranno comunque per lui anche gli ultimi alla Juventus. Al di là delle dichiarazioni di facciate del sempre diplomatico Paratici, il club bianconero ha infatti deciso da tempo di chiudere una volta per tutte il rapporto col centravanti argentino. Nel prossimo calciomercato ci sarà insomma divorzio, anche se a riguardo va registrata la smentita del papà Jorge: anche in questo caso, però, trattasi solo di prevedibile gioco delle parti in un momento delicato.

Calciomercato Juventus, Higuain tra River e PSG: ipotesi super scambio

Si parla di River Plate come prossima destinazione del 32enne di Brest. Tornando nei ‘Millonarios’, dove è esploso prima del grande salto al Real Madrid, Higuain avrebbe la possibilità di stare vicino alla madre malata e di concludere con meno pressioni la sua carriera. L’idea di alcuni intermediari è intavolare uno scambio sullo stile di quello andato in porto col Boca Juniors nell’estate 2015 e che aveva come protagonista Carlos Tevez. Stavolta i panni del Bentancur potrebbe indossarli il trequrtista colombiano Carrascal, definito da Antonio Cassano il ‘nuovo Kakà’. Esiste tuttavia la possibilità che il bomber albiceleste possa voler rimanere in Europa per continuare a giocare ad alto livello e in Champions League. In tal caso occhio al Paris Saint-Germain, alle prese con il possibile riscatto di Icardi ma pure con la ricerca di un erede di Cavani, che potrebbe non rinnovare e liberarsi a costo zero. Leonardo lo stima e lo ha già portato al Milan quando era Ds rossonero, per questo potrebbe pensare a lui per la successione dell’attaccante uruguagio.

Onde evitare una sanguinosa minusvalenza, la Juve non può accettare offerte inferiori ai 18 milioni di euro. La cifra non è bassa, considerando l’ingaggio netto di 7,5 milioni, così le due società (in ottimi rapporti) potrebbero ragionare su uno scambio: Paredes a parte, magari ai bianconeri non dispiacerebbe uno tra Di Maria (assistito da Jorge Mendes) e Bernat, entrambi in scadenza contrattuale nel 2021 proprio come il ‘Pipita’.

