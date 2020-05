Calciomercato Inter, trattativa Lautaro | Le parole dell’agente!

La trattativa del momento è quella fra Inter e Barcellona per Lautaro e oggi è arrivata un’altra svolta: ha parlato l’agente dell’attaccante.

Il mercato non è ancora iniziato, ma Lautaro è già nell’occhio del ciclone: la trattativa del momento è quella fra l’Inter ed il Barcellona per l’argentino. I catalani vogliono il ‘Toro’ da affiancare a Lionel Messi: con l’età di Suarez che avanza, i blaugrana sono decisi a cautelarsi con un degno erede. L’exploit di Lautaro in nerazzurro non è passato inosservato e anche il numero ’10’ blaugrana ha dato il via libera per l’operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio di esterni col Milan | Lo scenario

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Parla l’agente dell’attaccante

Non si placa il tam-tam sulla cessione di Lautaro Martinez da parte dell’Inter: la trattativa con il Barcellona prosegue. Nella giornata odierna l’agente dell’argentino ha parlato ai microfoni di ‘cittaceleste.it’: “Non c’è nulla di vero in quello che stanno scrivendo i giornali e che sto leggendo in giro. Questa è l’unica verità”. L’agente di Lautaro non ha voluto sbilanciarsi relativamente alla trattativa con i catalani: l’unico pensiero dell’argentino al momento è la possibile ripresa della Serie A. In caso di ripartenza del campionato, infatti, il ‘Toro’ non dovrà farsi coinvolgere dalle voci di mercato e farsi trovare pronto per la corsa scudetto. I nerazzurri sono ancora in corsa per vincere il campionato, insieme alla Lazio o alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Balotelli risponde a Chiellini | Le dichiarazioni shock

Continua a tenere banco la trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez: nella giornata di oggi ha parlato l’agente dell’attaccante.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato.it, rilancio con WordPress: online il nuovo sito

Serie A, nodo diritti tv | Scontro in vista

Calciomercato Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato!