Serie A, ripresa campionato: la posizione del Milan | Parla Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato sulla possibilità di riprendere il campionato: la posizione del club rossonero.

L’emergenza Coronavirus e i recenti casi di nuovi giocatori positivi al Covid-19 per quanto riguarda Torino, Sampdoria e Fiorentina sembrano complicare sempre più la possibile ripresa del campionato di Serie A. E in merito ad una possibile ripartenza, ha parlato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sottolineando le volontà del club rossonero di portare a termine la stagione.

Coronavirus, Scaroni: “Vogliamo concludere il campionato”

“La nostra posizione è chiara e l’ho espressa anche in Lega Calcio: il Milan vuole portare al termine il campionato”. Così il presidente rossonero Scaroni al portale ‘Olympialex’. Il numero uno rossonero ha sottolineato però come sia il Governo a dover prendere una decisione. “Noi vogliamo giocare a calcio e ci pare possibile chiudere la stagione. Ma è una decisione che non spetta né a noi né alla Figc: ci deve pensare il Governo, sempre se il virus lo permette”.

Scaroni ha poi concluso: “Devono fornirci un protocollo chiaro su cosa si può e non si può fare. Ma prima di tornare in campo si deve tornare a fare allenamenti seri: non si può fare altrimenti”.

