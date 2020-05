Calciomercato Milan, Leonardo insiste | Ma a Parigi non sono d’accordo

Milan, Leonardo punta Bennacer, ma non tutti al Paris Saint-Germain sarebbero concordi nell’acquisto del centrocampista algerino.

Alla prima stagione con la maglia del Milan, Ismael Bennacer si è rivelato una pedina chiave per il centrocampo di Stefano Pioli, prendendo in mano le chiavi della mediana. Le prestazioni di Bennacer non sono passate inosservate e sul giocatore algerino ha messo gli occhi il Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’erede di Ibra va KO | Comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Milan | Firma per Mourinho!

Calciomercato Milan, intrigo Bennacer: disaccordo con Leonardo

Ad aver messo gli occhi su Bennacer, in particolare, è Leonardo. Il dirigente brasiliano, ben colpito dalle capacità messe in mostra dal centrocampista algerino, sarebbe intenzionato a lanciare un assalto in estate. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del giocatore ex Empoli e potrebbe cederlo solo per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Stando però ad alcune voci che rimbalzano dalla Francia, non tutti nell’ambiente parigino sarebbero felici dell’acquisto di Bennacer. Leonardo è il grande sponsor e starebbe premendo per arrivare all’algerino in estate. Ma non tutta la dirigenza sarebbe concorde. Lo riferisce ‘Le 10 Sport’, che sottolinea come altri dirigenti non sarebbero d’accordo con il brasiliano nel puntare su quello che è stato premiato come il miglior giocatore nell’ultima Coppa d’Africa.

Pericolo Psg dunque, ma relativamente. Perché il club transalpino potrebbe desistere dall’acquisto se il suo direttore sportivo verrà convinto a virare su altri obiettivi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE: l’esito dei tamponi sui giocatori dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa campionato: la posizione del Milan | Parla Scaroni