Il Milan guarda alla prossima stagione iniziando a pensare ad un nuovo attaccante. Brutto infortunio per l’obiettivo dei rossoneri. Il comunicato.

La pausa forzata per il Coronavirus ha spinto la dirigenza del Milan a lavorare ancor di più in vista della prossima stagione, quando si prospetterà una sorta di rivoluzione. Tra i principali obiettivi c'è un nuovo centravanti che possa andare a sostituire eventualmente Zlatan Ibrahimovic, vista la totale incertezza che aleggia sul futuro del centravanti svedese. Tra i principali nomi accostati alla società milanese c'è la stellina del Real Madrid, Luka Jovic. Arrivato l'estate scorsa nella capitale iberica per 60 milioni di euro, il prezzo del cartellino del classe 1997 potrebbe subire un brusco calo dopo un'annata con più bassi che alti. Florentino Perez, dal canto suo, crede molto nelle sue qualità ma la cessione nei prossimi mesi appare tutt'altro che impossibile.

Calciomercato Milan, Jovic va KO: il comunicato UFFICIALE

Il Milan fa sul serio per Luka Jovic anche se il carattere del ragazzo potrebbe rappresentare un ostacolo. Il mese scorso infatti ha lasciato la quarantena forzata in Spagna per recarsi dalla fidanzata in Serbia. A mescolare poi ulteriormente le carte ci ha pensato lo staff medico del Real Madrid che ha riscontrato alcuni problemi fisici al rientro ai ‘blancos’ del ragazzo.

La società iberica sul proprio sito ufficiale ha infatti evidenziato: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Luka Jović dal Real Madrid Medical Services, gli è stata diagnosticata una frattura extra-articolare nell’osso calcagno del piede destro. In attesa di evoluzione”. Un infortunio che potrebbe complicare ulteriormente il destino del serbo ex Eintracht, cercato dal Milan ed in attesa di capire la reale entità del proprio problema che dovrebbe tenerlo ai box.

