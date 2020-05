La Juventus continua a puntare forte sui giovani talenti e mette nel mirino un nuovo obiettivo: occhi sull’esterno classe 1998

Mentre in Italia si decide se tornare in campo per terminare la stagione e quando farlo, le società di Serie A iniziano a mettere nel mirino i possibili acquisti per la sessione estiva di calciomercato. La Juventus sembrerebbe aver puntato gli occhi su un giovane talento dell‘Olanda classe 1998. La carta vincente per i bianconeri potrebbe essere il procuratore, Mino Raiola.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, svolta per Milik | Paratici ha la ‘carta’ giusta

Potrebbe interessarti anche >>> Bundesliga, UFFICIALE la data della ripresa definitiva del campionato

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, la provocazione del Psg | Dybala sblocca Icardi

Calciomercato Juventus, nuovo giovane nel mirino: interessa Calvin Stengs

La Juventus continua a seguire l’idea di puntare sui giovani. Oltre ad essere molto vicina all’acquisto di Kajo Jorge, diciottenne di proprietà del Santos, i bianconeri avrebbero nel mirino un nuovo giovane talento. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Calvin Stengs, esterno d’attacco classe 1998 di proprietà dell’AZ Alkmaar. Nella grande stagione della squadra olandese, terminata a pari merito con l’Ajax in vetta alla classifica, il giovane attaccante si è messo in luce con 5 gol ed 8 assist in 25 partite.

Così la dirigenza juventina avrebbe fiutato l’occasione e vorrebbe assicurarsi il calciatore olandese molto promettente, che potrebbe arrivare ad un prezzo contenuto. A favorire la trattativa, potrebbe essere l’agente del giocatore, Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la Juventus, con la quale starebbe continuando a trattare anche l’acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Milan. Il procuratore italiano al lavoro per assicurare ai bianconeri altri talenti.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, attacco del padre di Higuain: “Certe gente è stupida”