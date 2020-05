Nuova bomba lanciata dalla Spagna: il top player potrebbe raggiungere l’America se dovesse trovare Cristiano Ronaldo come compagno

È stata la solita stagione straordinaria per Cristiano Ronaldo, il quale prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus ha continuato a impressionare e trascinare la sua Juventus in testa alla classifica della Serie A. Il fenomeno portoghese, dopo un avvio incerto, è cresciuto di settimana in settimana fino a raggiungere numeri importanti.

In campionato sono 21 le reti realizzate in 22 gare giocate dal numero 7 bianconero, mentre in Champions League sono stati due i gol e ci si attende un rendimento proficuo soprattutto nell’eventuale fase finale della competizione, che si potrebbe giocare ad agosto.

Calciomercato Juventus, l’MLS continua a sognare Ronaldo: con lui c’è anche James Rodriguez!

Il futuro di Cristiano Ronaldo, però, è molto discusso in queste settimane visto che il portoghese è ambito da tanti club in giro per il mondo. Per lui c’è ormai da tempo anche l’idea americana e diverse squadre dell’MLS lo hanno messo nel mirino per provare ad ingaggiarlo nella prossima estate.

Secondo quanto riportato da DiarioGol, le due squadre più interessate ovvero Los Angeles Galaxy e Inter Miami, starebbero seguendo anche James Rodriguez. Dalla Spagna rivelano che il colombiano potrebbe accettare la destinazione americana nel caso in cui si dovesse ritrovare con Cristiano Ronaldo come compagno.

Al momento l’operazione sembra difficile da concretizzare ma le parti starebbero studiando un modo per provare a esplorare questa strada.

