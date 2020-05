Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Rinnovo UFFICIALE

La Juventus avrebbe nella lista degli obiettivi un calciatore tedesco: brutte notizie per la dirigenza bianconera, sfuma il colpo

Il calcio italiano prova a trovare una via per tornare in campo e terminare la stagione di Serie A. Nel frattempo la Juventus continua a lavorare per assicurarsi i migliori talenti in circolazione in vista della finestra estiva di calciomercato. Gli occhi bianconeri sembravano essersi soffermati su un calciatore tedesco, ma arrivano brutte notizie. Sfuma l’obiettivo del Lipsia.

Calciomercato Juventus, obiettivo Klostermann sfumato: rinnova con il Lipsia

La Juventus continua a basare la propria strategia di mercato puntando sui giovani talenti. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri avevano inserito nella lista dei possibili acquisti anche il difensore del Lipsia, Lukas Klostermann, accostato anche alla Roma ed al Barcellona. Il calciatore tedesco avrebbe una valutazione di circa 30 milioni ed i bianconeri vorrebbero acquistarlo per via della sua grande abilità nel reparto difensivo e la sua costanza nel rendimento.

Nelle ultime ore però, l’obiettivo per la retroguardia juventina è sfumato definitivamente. Infatti il calciatore classe 1996 ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Lipsia fino al 2024. A comunicarlo è stato proprio il club tedesco attraverso una nota sul sito ufficiale. A seguito del rinnovo, Klostermann ha dichiarato: “Sono lieto di aver rinnovato con il Lipsia e che ora ci sia chiarezza sul mio futuro”. Fabio Paratici dovrà così puntare altrove per trovare un nuovo innesto per la difesa della Juventus.

