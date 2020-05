Calciomercato Inter, Conte trema | Assalto da Madrid!

Il Real Madrid è in cerca di un grande colpo in difesa: Florentino Perez ha messo gli occhi su un pilastro dell’Inter di Antonio Conte.

La crescita dell’Inter negli ultimi anni si è basata principalmente su un fattore: la solidità difensiva garantita dalla coppia formata da de Vrij e Skriniar. In estate l’arrivo di Godin doveva completare il trio difensivo nel 3-5-2 di Antonio Conte, ma l’uruguaiano ha riscontrato molte difficoltà a giocare nella difesa a tre. Così il tecnico salentino ha optato per la freschezza di Bastoni, relegando Godin ad un ruolo più marginale. Le grandi prestazioni della difesa nerazzurra non sono passate inosservate ai grandi club: in particolare, il Real Madrid è pronto a dare l’assalto ad un pilastro dell’Inter in estate.

Calciomercato Inter, il Real vuole Skriniar | Valutazione da 80 milioni

Come riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar: per il centrale slovacco l’Inter chiede 80 milioni di euro. Le ‘Merengues’ sono rimaste insoddisfatte dell’impatto di Eder Militao e, in estate, vogliono trovare un rinforzo di primissimo livello. Un’altra preoccupazione per il club spagnolo, infatti, risiede nell’età che avanza per Sergio Ramos. Per questo motivo, trovare un top player da affiancare allo spagnolo nella linea difensiva è una priorità per il Real Madrid.

Arrivare a Skriniar, però, non sarà per nulla semplice: l’Inter è una società in ottima salute ed è già impegnata nella trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez, che se dovesse andare in porto garantirà un introito importante. I nerazzurri, perciò, non hanno necessità di vendere e per questo non sono disposti a fare sconti: se il Real vuole davvero Skriniar, dovrà sborsare 80 milioni di euro. Altrimenti, Marotta potrebbe chiedere al club iberico di inserire qualche contropartita tecnica gradita da Antonio Conte.

