Calciomercato Inter, che attacco a Lautaro! | “Mandatelo via!”

Al centro dell’interesse del Barcellona da diversi mesi, Lautaro potrebbe salutare l’Inter: arriva l’attacco nei suoi confronti

Che Lautaro Martinez piaccia al Barcellona non è più un mistero, con l’attaccante dell’Inter che potrebbe accettare di trasferirsi con gli spagnoli nella prossima sessione di calciomercato. Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del Mondo con la Nazionale italiana dell’82, intervenuto a Radio Sportiva ha commentato così il possibile affare tra nerazzuri e blaugrana: “Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se ha voglia di andare via e fa le bizze, mandatelo via! Non ha senso tenere un giocatore controvoglia“.