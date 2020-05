Inter, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Stefan Krause del BILD sui possibili scenari nel futuro di Timo Werner

In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il collega de il ‘BILD’ Stefan Krause ha provato a fare chiarezza sul futuro di Timo Werner, centravanti del RB Lipsia: “Parliamo di un calciatore ormai pronto a fare il grande salto, che in carriera vanta già tanti gol e tantissime presenze in Champions League, Bundesliga e Nazionale. E’ un profilo importante che fa gola a molti top club europei, soprattutto in questo momento, dove un attaccante del suo livello farebbe comodo a chiunque. Werner è ormai destinato a fare il grande salto”.

Inter, Krause: “Werner destinato alla Premier League, il Liverpool è in pole position”

Un grande salto che Werner potrebbe compiere anche nel nostro campionato, nonostante le tante sirene inglesi. L’Inter, ormai, sembra averlo scelto come principale erede di Lautaro, nel caso in cui l’argentino migrasse verso la Catalogna. Eppure, Krause avverte: “Se parliamo di grande salto, Timo è destinato alla Premier League. Lo stesso calciatore è attirato dall’atmosfera e dal prestigio del calcio inglese, quindi, in caso di partenza, l’Inghilterra sarebbe la sua prima scelta. E poi ci sono diversi club d’oltremanica su di lui: il Liverpool è in pole position, Klopp lo segue da tempo Werner e lo stima tantissimo. Il tecnico tedesco è alla ricerca di un’altra freccia da aggiungere al proprio attacco e un profilo come Timo calzerebbe a pennello nel suo sistema. Su di lui, però, ci sono anche Chelsea e Manchester United, due club pronti a dargli un ruolo di assoluto livello nelle rispettive formazioni”.

Cattive notizie, dunque, per l’Inter e per gli altri club del nostro campionato interessati a Werner: “Non credo che la Serie A rappresenti un’opzione credibile per il suo futuro – conclude Krause – Per adesso, Timo sembra destinato a diventare una delle prossime stelle della Premier League”.

