In Olanda si è deciso di fermare definitivamente i campionati di calcio, ora potrebbe arrivare la decisione anche sugli stadi: rischio niente tifosi

Mentre l’Italia rimane con il fiato sospeso in attesa di sapere quale sarà il destino della Serie A, in Olanda la situazione è già stata delineata. Infatti il governo olandese ha già deciso di fermare in maniera definitiva la Eredivisie ed i campionati inferiori, senza assegnare lo scudetto. Si decide anche sulla presenza dei tifosi negli stadi.

Eredivise, dopo lo stop al campionato arriva anche la decisione sugli stadi: niente tifosi

L’Olanda è stata una delle prime nazioni a decidere per lo stop totale del calcio. Infatti l’Eredivisie è stata fermata, lo scudetto non è stato assegnato e non ci saranno retrocessioni e promozioni. Dopo questa decisione, per cui il calcio nei Paesi Bassi ripartirà dal primo settembre, il governo sta considerando la possibilità di far rimanere chiusi anche gli stadi a lungo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Telegraaf‘, il calcio olandese potrebbe rimanere senza i propri tifosi per più di un anno, finché non ci sarà un vaccino per il Coronavirus. La Federcalcio olandese ha dichiarato in merito: “Saremmo inorriditi se non si potesse giocare con il pubblico per così tanto tempo. Inoltre sarebbe un duro colpo finanziario per l’industria del calcio”.

Mentre il ministro dello sport, Hugo de Jonge, rivela: “Nessuno sa quanto tempo dovremo aspettare. Naturalmente spero che i tifosi possano tornare presto, ma mi sembra realistico dire che ci vorrà un anno o più”. La decisione inoltre, potrebbe riflettersi anche sulle partite di Euro 2021 che verranno disputate in Olanda.

