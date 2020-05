Calciomercato, opportunità ‘galactica’ per la Serie A | Servono 50 milioni!

Il Real Madrid, da sempre, ha riversato grandi giocatori nelle squadre della Serie A: questa estate potrebbe esserci una nuova opportunità da 50 milioni.

Il Real Madrid, fin dalla propria fondazione, ha sempre attirato i migliori giocatori del globo: allo stesso tempo, però, ha svenduto ai club italiani dei calciatori che sono esplosi in Serie A. Gli esempi sono molteplici: da Cambiasso arrivato all’Inter a parametro zero, fino a Cassano passato alla Sampdoria per poco più di 3 milioni. Fra gli ultimi, poi, ci sono stati Higuain, Callejon e Raul Albiol: arrivati a ‘pacchetto’ al Napoli nel 2013. Tra i i giocatori più celebri che, dopo aver faticato al Real Madrid, sono diventati delle super star in Italia bisogna ricordare Seedorf e Sneijder. Questa estate potrebbe esserci un’altra occasione dalla capitale iberica.

Calciomercato, Militao pronto per le big di Serie A | Costa 50 milioni!

Un anno fa, nonostante il pressing di alcune squadre di Serie A, Eder Militao è passato al Real Madrid per 50 milioni di euro: diventando in questo modo il difensore più pagato nella storia del club spagnolo. Un prezzo da record che però non si è tradotto in grandi prestazioni sul campo, anzi: Militao ha faticato molto in maglia ‘blanca’ e, adesso, potrebbe già essere messo alla porta. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Real Madrid vorrebbe 50 milioni per lasciar partire il difensore brasiliano.

Militao potrebbe essere un’ottima occasione per i club di Serie A: Juventus, Inter e Milan non hanno mai smesso di seguire gli sviluppi del brasiliano classe ’98. La giovane età potrebbe essere un fattore importante in chiave mercato: Militao, in un ambiente diverso rispetto a Madrid, potrebbe ritrovare la sicurezza dimostrata in Portogallo e diventare un giocatore importante. Per questo motivo tutte le ‘big’ del calcio italiano starebbero valutando di provare a rilanciare il brasiliano: in particolare il Milan, che ritroverebbe nel difensore del Real tutte le caratteristiche ricercate da Gazidis.

Il Real Madrid, da sempre, lascia cadere delle ‘briciole’ interessanti per le squadre di Serie A: la prossima opportunità potrebbe essere rappresentata da Eder Militao!

