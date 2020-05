Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Neymar ‘si propone’

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul calciomercato della Juventus: proposto uno scambio tra top player con conguaglio economico

Il calcio in Italia continua ad essere fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma il calciomercato non si ferma mai. La Juventus continua a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione, che potrebbe vedere l’innesto di un top player internazionale. I bianconeri trattano l’arrivo della stella del Psg. Proposto uno scambio più un conguaglio economico per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, colpo Neymar: scambio con Dybala più soldi

Continua incessantemente il lavoro di Fabio Paratici per portare nuovi talenti alla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, tra i bianconeri ed il Psg potrebbe aprirsi una trattativa che porterebbe Neymar a Torino e Paulo Dybala a Parigi.

Infatti, secondo il portale spagnolo, il padre del calciatore brasiliano sarebbe stanco di aspettare una mossa da parte del Barcellona per tornare in Spagna, così avrebbe pensato di proporre al club uno scambio con la ‘Joya’ juventina, più un conguaglio economico. Una trattativa che infiammerebbe il mercato estivo e porterebbe il talento brasiliano al fianco di Cristiano Ronaldo, creando così un duo stellare, mentre il numero dieci bianconero andrebbe a giocare nel club parigino, interessato a lui da molto tempo. Inoltre, qualora l’operazione andasse a buon fine, potrebbe scatenarsi il mal contento di Leo Messi che, oltre a sentirsi tradito dall’amico brasiliano, potrebbe prendersela con il presidente Bartomeu per non aver riportato la stella del Psg in casa Barcellona.

