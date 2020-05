Conte vuole il top player, ma per arrivarci potrebbero esserci due sacrificati. Possibile un doppio scambio con il Bayern Monaco!

Il prossimo mercato dell’Inter ha un unico grande obiettivo: consolidare lo status raggiunto quest’anno dalla compagine di Antonio Conte e fare un ulteriore step in avanti. Il progetto nerazzurro è molto ambizioso e non si accontenta di conquistare un posto in Champions League: la priorità per la prossima stagione è quella di vincere la Serie A. Per riuscire nell’impresa di superare i rivali della Juventus, però, Marotta dovrà riuscire a rinforzare il più possibile la rosa della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, obiettivo Alaba in scadenza: pronto un doppio scambio!

Un calciatore che è finito nel mirino dei nerazzurri è David Alaba, terzino sinistro e all’occorrenza anche difensore centrale o centrocampista. Il classe 1992 di proprietà del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non sembrerebbe esserci aria di rinnovo, per cui potrebbe arrivare l’addio già in estate.

Per portare l’austriaco a Milano, l’Inter potrebbe decidere di sacrificare degli elementi importanti della propria rosa. Sul piatto, infatti, potrebbe finire il difensore Milan Skriniar oltre all’intero cartellino di Ivan Perisic, che al momento è in forza al club tedesco con la formula del prestito con diritto di riscatto. I Bavaresi, a loro volta, insieme ad Alaba potrebbero inserire nella trattativa Tolisso in modo da bilanciare l’offerta.

Non è da escludere, però, la richiesta di un conguaglio da parte dell’Inter per raggiungere l’accordo definitivo sul doppio scambio.

