Calciomercato Inter, colpaccio in Bundesliga | Conte lo vuole a tutti i costi

Il Bayern Monaco potrebbe trovarsi a fronteggiare una situazione scomoda: il giocatore, in scadenza nel 2021, non rinnova e l’Inter tenta il colpo.

Il prossimo mercato dell’Inter ha un unico grande obiettivo: consolidare lo status raggiunto quest’anno dalla compagine di Antonio Conte e fare un ulteriore step in avanti. Il progetto nerazzurro è molto ambizioso e non si accontenta di conquistare un posto in Champions League: la priorità per la prossima stagione è quella di vincere la Serie A. Per riuscire nell’impresa di superare i rivali della Juventus, però, Marotta dovrà riuscire a rinforzare il più possibile la rosa della ‘Beneamata’. In casa del Bayern Monaco potrebbe essere sorto un problema e l’Inter è pronta a coglierlo al volo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, carta Vecino | Scambio in Premier League

Calciomercato Inter, obiettivo Alaba | Conte il primo sponsor!

Secondo quanto rivelato da ‘SPORT1’, David Alaba starebbe pensando di lasciare il Bayern Monaco e fra le sue opzioni ci sarebbe anche l’Inter. L’esterno austriaco andrà in scadenza nel 2021 e, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare con il club bavarese. Alaba è uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo e, nonostante abbia solamente 27 anni, ha già maturato una straordinaria esperienza internazionale. La priorità del calciatore austriaco, in caso di addio al Bayern, è quella di andare in club che possa ambire a vincere la Champions League.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE: nuovo caso in Serie A

L’ambizioso progetto dell’Inter si potrebbe inserire alla perfezione in questa situazione: Antonio Conte, poi, è uno dei maggiori estimatori di Alaba fra i tecnici europei. Già ai tempi del Chelsea, il tecnico salentino ha provato in ogni modo a strappare l’austriaco dal Bayern Monaco. Per questo motivo anche l’Inter è da inserire fra le possibili destinazioni future di Alaba. Inoltre fra i nerazzurri ed il club bavarese c’è anche la situazione di Perisic da decriptare ed il croato potrebbe rappresentare un carta importante per il club meneghino.

L’Inter potrebbe avere individuato l’opportunità di mercato perfetta per rinforzare la propria rosa: David Alaba potrebbe lasciare il Bayern ed il contratto in scadenza nel 2021 lo rende ancora più appetibile.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Le cifre

Coronavirus, test per i giocatori della Liga | Previsione shock

Calciomercato Inter, svolta clamorosa | Pre-accordo con Lautaro!