Serie A, ripresa campionato | Spadafora: “Non c’è una data”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare pochi minuti fa in Camera svelando tutte le novità per quanto riguarda la Serie A

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in Camera rivelando ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni: “Al momento è impossibile definire una data certa per la ripresa del campionato di calcio. Bisogna vedere la curva di contagio come si comporterà nelle prossime settimane. Auspichiamo di riprendere il prima possibile, ma ad oggi non ci sono ancora le misure giuste per prendere una decisione”.

LEGGI ANCHE >>>Ligue 1, club in vendita | Prezzo fissato per la cessione

Serie A, ripresa campionati: la proposta di Spadafora

Lo stesso Ministro dello Sport: “Anche le tifoserie organizzate hanno stigmatizzato la ripresa del campionato. Ricordo che in Europa le uniche date certe sono quelle che hanno deciso di bloccare definitivamente i campionati. L’Inghilterra che sembrava la più pronta a riprendere: pochi minuti fa ha rinviato ancora per un’altra settimana la decisione di riprendere gli allenamenti”. Poi ha aggiunto: “Ribadisco la mia linea, che è anche quella del governo: auspichiamo che i campionati possano riprendere presto, ma oggi è impossibile definire una data certa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, rinnovo Mbappe | Sorride la Juventus

Coronavirus, posticipato il Consiglio Federale | La nota della FIGC