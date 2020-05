Coronavirus, c’è l’ok del Governo | Riparte la Bundesliga!

Il Governo tedesco ha dato parere positivo per la ripresa della Bundesliga. I calciatori in Germania potranno così ritornare in campo: ecco quando

In Germania si fa sul serio. Dopo le tante polemiche in Italia delle ultime settimane a seguito dell’emergenza Coronavirus, la Bundesliga sarebbe pronta a ripartire con il campionato. Come svelato dalla BILD il Governo tedesco avrebbe dato il suo parere positivo per riprendere il prima possibile.

Bundesliga, decisa la data di ripartenza: ecco quando

Così la BILD ha rivelato che a partire dalla seconda metà di maggio (15 o 22 maggio) è possibile ricominciare in Bundesliga. L’ufficialità della Federcalcio dovrebbe arrivare a breve. Uno dei maggiori campionati europei è pronto a ripartire rispetto all’Italia, alla Spagna e all’Inghilterra, che ha rinviato ulteriormente la ripresa degli allenamenti individuali.

L’obiettivo è quello di portare a termine i nove turni di campionato da giocare ancora con la possibilità di finire entro il 30 giugno. La Bundesliga cercherà di continuare a lavorare anche con numerosi tamponi settimanali per isolare chi risulterà positivo. La Merkel è sicura: si riparte!

La Serie A potrebbe prendere in esame il protocollo Germania per sperare di ritornare in campo il prima possibile.

