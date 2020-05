Calciomercato Juventus, accordo col giocatore | Prezzo clamoroso!

C’è un accordo tra il club e il giocatore, il trasferimento può avvenire già nella prossima estate. Resta da chiudere la trattativa con i tedeschi

Prima dello stop causato dal coronavirus, la Juventus ha disputato una buona stagione nel complesso ma sono state evidenziate delle difficoltà per esprimere il bel gioco richiesto da Maurizio Sarri. La squadra bianconera è ancora in lotta per vincere in ogni competizione in caso di ripresa della stagione ma poche volte fin qui ha vinto e convinto.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Serie A, perdita shock: da Ronaldo a Lukaku, i nuovi prezzi

Per continuare a crescere e fare un salto di qualità, servirebbero forse degli elementi più adatti al modulo che utilizza l’attuale tecnico. Per questo Fabio Paratici ha iniziato a lavorare sul mercato mettendo nel mirino degli esterni d’attacco veloci e abili anche tecnicamente.

LEGGI ANCHE >>> Ligue 1, club in vendita | Prezzo fissato per la cessione

Calciomercato Juventus, obiettivo Sane sfumato: accordo con il Bayern Monaco!

Un calciatore finito nel mirino della Juventus è Leroy Sane, che sarebbe stato l’ideale visti gli anni di esperienza con Pep Guardiola. Il suo prezzo potrebbe ridursi notevolmente considerando che a giugno 2021 scadrà il suo contratto con il Manchester City, ma potrebbe esserci già una squadra in vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rinnovo Mbappe | Sorride la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, il Bayern Monaco avrebbe trovato un accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni e ora resterebbe da trovare solo l’accordo con i Citizens. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 40 o 50 milioni di euro.

Per la Juventus, dunque, potrebbe sfumare definitivamente un obiettivo riguardante l’attacco per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, posticipato il Consiglio Federale | La nota della FIGC

Calciomercato Milan, arrivano conferme | Il bomber si avvicina