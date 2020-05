Calciomercato Inter, carta Vecino | Scambio in Premier League

Inter, su Vecino può rifarsi sotto l’Everton: in cambio i nerazzurri potrebbero chiedere Digne per rafforzare la corsia mancina.

Tra i centrocampisti dell’Inter il nome di Matias Vecino non appare certamente nella lista degli incedibili. L’uruguayano ex Fiorentina già a gennaio è stato al centro delle voci di mercato. Per lui si era parlato di un possibile affare con il Milan, con Kessie in nerazzurro, ma anche di un trasferimento in Inghilterra, più precisamente all’Everton.

Calciomercato Inter, Vecino da Ancelotti? Opzione Digne

Il club di Liverpool sembra infatti sempre interessato al centrocampista sudamericano. Ancelotti è a caccia di rinforzi per la propria mediana e un giocatore di inserimento e di quantità come l’ex Fiorentina farebbe comodo al tecnico emiliano. L’Inter non sarebbe contrario ad una cessione, ma vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro.

L’Everton potrebbe ritenere troppo alta la proposta nerazzurra, ma non è escluso che a quel punto la società meneghina possa proporre uno scambio al club di Liverpool. Ad Antonio Conte potrebbe infatti fare decisamente a caso Lucas Digne. L’esterno difensivo francese andrebbe a rafforzare la corsia mancina e sarebbe certamente un innesto importante, anche dal punto di vista dell’esperienza internazionale. Il costo del cartellino del transalpino potrebbe essere simile a quello di Vecino (tra i 25 e i 30 milioni di euro). Il maggiore ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio da Ancelotti.

Il tecnico non vorrebbe perdere il proprio titolare sulla corsia sinistra e in caso di cessione dovrebbe necessariamente trovare un sostituto. Che però potrebbe essere già in casa: Ancelotti ha provato frequentemente Holgate in posizione di terzino sinistro, ma l’Everton potrebbe riscattare anche Sidibe, che attualmente è in prestito dal Monaco.

