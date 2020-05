Calciomercato Juventus, Higuain-River Plate | Ecco il piano di Paratici

Gonzalo Higuain ai saluti, operazione alla Carlos Tevez col Boca: la Juventus potrebbe prelevare un giovane talento dal River Plate

L’avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus potrebbe essere giunta al capolinea. Sull’argentino si è alzato un polverone nelle scorse settimane per la questione del rientro in Italia. Secondo diverse indiscrezioni l’attaccante non era intenzionato a raggiungere i suoi compagni di squadra a Torino, ma adesso la faccenda sarebbe superata ed il rientro del bomber è atteso entro il prossimo weekend. Non cessano però le voci che lo vedono già indirizzato al grande ritorno nel calcio argentino per la prossima stagione. Su di lui il River Plate, club che lo ha lanciato prima che il Real Madrid lo portasse in Europa.

Higuain-River, Alvarez o Quarta come opzioni

Il contratto di Higuain con la Juventus scadrà nel 2021 ed è quindi possibile che i bianconeri decidano di cedere proprio nella prossima finestra di mercato l’ex Napoli e Chelsea. La dirigenza potrebbe intavolare con il River una trattativa simile a quella che portò Carlos Tevez al Boca Juniors a suo tempo. Nel cedere l’ex numero 10 agli argentini, infatti, il club si assicurò un’opzione di acquisto per Bentancur, prelevato poi l’anno successivo. E così la Juventus potrebbe ora pensare di bloccare, tramite la cessione del proprio attaccante, il giovane Julian Alvarez, cresciuto appunto nel vivaio del River Plate. Ma l’agente Hidalgo ha allontanato l’ipotesi: “Non c’è niente di vero. Anzi, stiamo parlando col club, con cui siamo in ottimi rapporti, per il prolungamento di contratto”, ha rivelato a Calciomercato.it.

Ma dai ‘Millonarios’ potrebbe interessare anche un altra elemento, utile a favorire la cessione di Higuain. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, sul quale c’è già il mirino dell’Inter e di altre big europee come Manchester City, Real Madrid, Ajax e Borussia Dortmund.

