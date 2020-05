Coronavirus, ripresa Serie A | Il dietrofront del ministro Spadafora

Una data per la ripresa del campionato di Serie A ancora non è nota. E così è tornato a parlare il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: la sua proposta

Ancora molti dubbi sulla possibilità ripartenza della Serie A. Nella giornata di ieri è stato il Sassuolo la prima squadra a ripartire con esercizi individuali nel proprio centro sportivo: in settimana anche il Napoli potrà tornare a Castel Volturno dopo i test fatti eseguiti ai calciatori e ai membri dello staff. Per la ripresa del campionato è ancora tutto incerto e così sulla questione è intervenuto ancora una volta il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Serie A, parla Spadafora: ecco quali sono i rischi

Così è tornato a parlare il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sulla possibile ripresa della Serie A elencando una serie di rischi per l’immediato presente: “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato, ma non intendo vedere i sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso”.

Successivamente ha aggiunto che non è contrario alla ripartenza del movimento calcio specificando: “La volontà di valutare la ripartenza solo se si salvaguarda la salute delle persone al’interno del gruppo squadra. Intendo pari dignità con gli altri sport e gli sport di base. Tutelo la ripresa visto che ho convocato io la prima riunione con Figc e Leghe per cercare una soluzione. Bisogna parlare anche di problemi legati a trasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono: il protocollo dovrà riguardare anche questo”.

Infine, ha svelato anche: “Sarebbe surreale per un Ministro dello Sport demonizzare il calcio. Voglio ripartire, ma deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra: sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica”.

