Ripresa campionato, partite in streaming su Youtube e Amazon | I dettagli

La Premier League vuole ripartire il prima possibile. A differenza del campionato francese, in Inghilterra si potrebbe tornare in campo dopo la sospensione del 13 marzo a seguito della pandemia. Otto squadre si sarebbero opposte dicendo no alla possibilità di giocare partite su campi neutrali. Nel frattempo sono al lavoro anche le emittenti televisive.

Ripresa campionato, Premier League su Youtube e Amazon

Come svelato dall’edizione odierna de “The Times” alcune sfide della Premier League potrebbero essere trasmesse sui canali YouTube di Sky e BT Sport: un’ipotesi davvero interessante visto che le prossime partite dovrebbero essere giocate a porte chiuse. Il tabloid britannico ha svelato che Amazon Prime Video, che inizialmente doveva già trasmettere alcuni incontri, potrebbe anche trasmetterli sulla sua piattaforma streaming.

Tutto sarà decisivo nei prossimi giorni con la possibilità di tornare in campo. Gli allenamenti dovrebbero ripartire a breve, prima in forma individuale e poi a livello collettivo proprio come sta avvenendo in queste ore in Italia.

