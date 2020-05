Ripresa campionato, proposta clamorosa | Partite con tempi da 30 minuti

In attesa di conoscere la data del ritorno in campo, arriva una nuova intrigante proposta in Premier League: tutti i dettagli

Un momento di incertezza quella che vive il mondo del calcio internazionale. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti novità sia per quanto riguarda la Serie A che la B ma anche le altre Nazioni sembrano essere dubbiose sulla possibile ripresa dei tornei. In tal senso arrivano importanti novità dall’Inghilterra: la Premier League si prepara a concludere la stagione.

Premier League, ecco come si può tornare in campo

L’amministratore delegato della PFA (Professional Footballers Association) Gordon Taylor ha parlato a ‘BBC Radio 4‘ della possibile ripresa della Premier League. Taylor ha esordito parlando di una nuova ipotesi: giocare due tempi da meno di 45′ ognuno per questioni di sicurezza. Le discussioni sono in corso ma, secondo Taylor, “I giocatori sono preoccupati“. “Non sono stupidi, vorrebbero la certezza che è sicuro ritornare a giocare. Questa è una loro scelta”. Si vocifera su un eventuale ripresa della Premier League il prossimo 8 giugno: “Conosciamo le proposte e le idee, non conosciamo il futuro. Si discute su stadi neutrali, tempi di meno di 45′ e più sostituzioni a disposizione”.

Idee, proposte, per un ritorno in campo che rimane ancora in bilico nonostante la grande voglia di chiudere l’attuale sciagurata stagione. “La questione è se i campionati si possano completare davvero in sicurezza”, si chiede Taylor che poi conclude: “Idealmente si vuole mantenere l’integrità della competizione”.

Secondo ‘Inews.co.uk‘, la possibilità concreta potrebbe essere quella di giocare gare da 30 minuti per ogni tempo giocato, con i match che durerebbero quindi un’ora e non più 90′.

S.C