Coronavirus, posticipato il Consiglio Federale | La nota della FIGC

La FIGC, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che il consiglio federale in programma venerdì è stato posticipato per necessità di maggiori certezze.

Prosegue il momento di incertezza in seno alla FIGC: il Consiglio Federale in programma per venerdì 8 maggio è stato posticipato. Il momento di crisi che sta fronteggiando il sistema calcio sembra avere sempre più domande e sempre meno risposte. Il Consiglio Federale avrebbe avuto come tema principale quello di capire se il protocollo di sicurezza sanitaria abbia avuto il benestare delle istituzioni.

Coronavirus, consiglio federale rimandato | La nota della FIGC

La FIGC tramite una nota ufficiale sul proprio sito ha comunicato che il Consiglio Federale programmato per il prossimo venerdì è stato posticipato. “La riunione del Consiglio Federale è stata rimandata per la necessità di ottenere maggiori approfondimenti. Il Consiglio sarà convocato prossimamente per fronteggiare la crisi attuale, con l’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire quale linea seguire riguardo all’iscrizione ai prossimi campionati”. Il presidente Gravina riunirà il Consiglio Federale nelle prossime settimane.

I tanti quesiti sulla ripresa della Serie A rimarranno ancora senza risposta: la FIGC ha rimandato il Consiglio Federale di venerdì 8 maggio.

