Coronavirus, ripresa Bundesliga | Due nuovi positivi nel Monchengladbach

Mentre la Bundesliga si prepara a ritornare in campo, arriva la notizia di due nuovi contagi: un calciatore ed un membro dello staff positivi

La Germania potrebbe essere la prima nazione a far ripartire i campionati nazionali dopo la sospensione per il Coronavirus. In Germania però l’emergenza è ancora all’ordine del giorno ed alcuni tra giocatori e membri dello staff continuano a risultare positivi. Nelle ultime ore, due nuovi contagi all’interno del Borussia Monchengladbach.

Bundesliga, due nuovi positivi nel Borussia Monchengladbach: un calciatore ed un membro dello staff

Mentre in Italia la ripresa della Serie A continua ad essere un’incognita, in Germania sarebbero pronti a ripartire tra meno di due settimane. Infatti nei prossimi giorni la cancelliera Angela Merkel si incontrerà con i governatori dei Langer federali, per cercare di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo però i contagi non si fermano. Infatti secondo quanto riportato da ‘Rheinische Post‘, in casa del Borussia Monchengladbach sarebbero spuntati altri due positivi. I due dovrebbero essere un membro dello staff, probabilmente un fisioterapista, ed un calciatore. Anche nella squadra della Serie B tedesca, l’Aue Erzgebirge, un membro dello staff sarebbe risultato positivo e la squadra rimarrà in isolamento fino a giovedì, ovvero fino a quando non saranno stati effettuati i tamponi di nuovo su tutti.

Qualora nessun altro dovesse risultare positivo, il club avrebbe deciso di lasciare in quarantena solo il membro dello staff contagiato e la squadra potrà tornare ad allenarsi. La data del 15 maggio però, rimarrebbe comunque in vigore al momento, dipenderà molto dalla decisione della cancelliera Merkel.

