Calciomercato Milan, arrivano conferme | Il bomber si avvicina

Per il Milan si fanno sempre più insistenti le voci su Mertens: arrivano conferme sulla possibilità di vedere il belga in rossonero nella prossima stagione.

Politica solo sui giovani? Probabilmente no. Perché le voci su Dries Mertens al Milan arrivate dalla Spagna sembrano trovare conferma. Il club rossonero sembra infatti aver superato la concorrenza e pare il favorito nella corsa all’attaccante belga, che potrebbe lasciare il Napoli a costo zero al termine della stagione.

Calciomercato Milan, conferme su Mertens

Stando a quanto riferisce ‘La Stampa’, l’indiscrezione spagnola trova conferme. Il Milan sarebbe davvero vicinissimo all’acquisto a costo zero dell’attaccante belga. Mertens, solo pochi mesi fa, sembrava aver trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo del proprio contratto, ma la firma e l’ufficialità non sono mai arrivate.

Ecco allora che tanti club, tra cui Chelsea, Roma e Inter, sembravano pronti ad approfittarne. Nelle ultime ore ecco però spuntare il sorpasso rossonero. Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese la trattativa tra il club meneghino e l’entourage del giocatore ex Psv Eindhoven sarebbe avviatissima.

Il club rossonero, visti i problemi in attacco, potrebbe quindi decidere di accantonare la politica basata solo sull’acquisto di giovani e puntare su un usato sicuro come l’attaccante classe 1987, in grado di garantire quei gol che tanto sono mancati al Milan in stagione.

