Dopo il prestito di sei mesi è arrivata la decisione sul futuro del giocatore, non verrà riscattato: pronto a tornare in Serie A

L’Italia continua ad attendere di sapere quali saranno le sorti della stagione di Serie A, tra molte polemiche e dubbi. Nel frattempo le società italiane iniziano già a lavorare alla prossima sessione di calciomercato per assicurarsi i migliori rinforzi. Dalla Francia, arriva la notizia del mancato riscatto del calciatore dopo il prestito semestrale. Pronto a tornare a giocare nel campionato italiano.

Calciomercato Serie A, il Nizza non riscatta Durmisi: torna alla Lazio

La Lazio è stata senza dubbio la sorpresa della Serie A di quest’anno, rivelandosi la prima rivale della Juventus per la lotta scudetto. Nella scorsa sessione invernale di calciomercato, la i biancocelesti hanno operato solamente in uscita, senza effettuare movimenti in entrata. Tra le varie cessioni, c’è stato anche il prestito di Riza Durmisi, terzino sinistro danese, al Nizza. Dopo sei mesi in cui il calciatore classe 1994 ha collezionato solamente quattro presenze con la maglia del club francese, la società rossonera ha comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito che non attiverà la clausola per riscattare il calciatore.

Così, il calciatore di proprietà della Lazio, che lo acquisto dal Betis Siviglia per 7,5 milioni di euro, a fine stagione tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. Probabilmente il destino del terzino potrebbe essere quello di essere inserito di nuovo nella lista dei probabili partenti, visto il poco spazio trovato durante la sua permanenza nella capitale. Ma questa, sarà una questione che il club di Claudio Lotito si troverà a gestire a giugno.

